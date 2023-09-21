Yunanistan'da Kovid-19'un Pirola Varyantı Tespit Edildi

Yunanistan'da yapılan tetkiklerde, 5 hastada Kovid-19'un Pirola varyantı tespit edildi. Ölüm ve hastaneye yatış sayılarının arttığı ülkede, son haftalarda en yaygın görülen varyant ise Eris oldu.