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Yunanistan'da İlaç Sıkıntısı: Çok Sayıda Kişi Etkileniyor

Yunanistan'da ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntı, çocuklara yönelik ilaçlar başta olmak üzere birçok ürünün bulunmamasına neden oluyor. Antibiyotikler, göz damlaları ve insülin gibi önemli ilaçlar da eksiklik yaşanıyor.