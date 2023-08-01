Üye Girişi
Haberler

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Vakaları Artıyor

Sağlık Haberleri

Yunanistan'da son bir haftada Batı Nil Virüsü vakaları artarken, sene başından bu yana 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) yayımladığı rapora göre, son bir hafta içinde ülkede Batı Nil Virüsü nedeniyle 8 hasta tedavi altına alındı. Böylece, 2023 başından bu yana tedavi edilen Batı Nil Virüsü vakası sayısı 11'e yükseldi, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da son bir haftada Batı Nil Virüsü vakaları artarken, sene başından bu yana 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı rapora göre, son bir hafta içinde ülkede Batı Nil Virüsü nedeniyle 8 hasta tedavi altına alındı.

Böylece, 2023 başından bu yana tedavi edilen Batı Nil Virüsü vakası sayısı 11'e yükseldi, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Sağlık

Batı Nil Virüsü Yunanistan Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title