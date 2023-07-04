Yunanistan Başbakanı sağlık sektöründe iyileştirmeye gidileceğini açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni görev döneminde sağlık sektöründe iyileştirmeye gidileceğini bildirdi. Sağlık sistemi altyapısının yeniden şekillendirileceğini ve yeni sağlık merkezlerinin açılacağını belirten Miçotakis, acil sağlık hizmetleri ve ambulans kullanımında düzenlemeler yapılacağını söyledi. Özellikle yazlık bölgelerdeki yetersiz ambulanslar nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni görev döneminde sağlık sektöründe iyileştirmeye gidileceğini bildirdi.

Miçotakis, Yunanistan Sağlık Bakanlığına yaptığı ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu.

İktidar olarak sağlık sistemi altyapısını yeniden şekillendirmeye öncelik vereceklerini vurgulayan Miçotakis, ülkede yeni sağlık merkezlerinin açılacağını dile getirdi.

Miçotakis, acil sağlık hizmetleri ve ambulansların kullanımında İtfaiye ve Silahlı Kuvvetler personelinin de değerlendirilmesine imkan sağlayacak bir yasal düzenlemeye gidileceğini kaydetti.

Özellikle ambulanslardaki personel ihtiyacının yaz bitmeden karşılanmasının hedeflendiğine işaret eden Miçotakis, "Böylelikle son aylardaki trajediler yeniden yaşanmamış olacak." dedi.

Son zamanlarda özellikle az nüfusa sahip adalar ve yazlık bölgelerdeki yetersiz ambulanslar nedeniyle yaşanan ölümler, Yunanistan'ın gündemine oturmuştu.