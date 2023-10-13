Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın yoksulluk, çarpık kentleşme, iklim değişikliği ve artan dünya nüfusunun yarattığı beslenme yetersizliğine karşı en önemli besin kaynağı olduğunu bildirdi.

Yumurta, Yoksulluk ve Beslenme Yetersizliğiyle Mücadelede Önemli Bir Rol Oynuyor

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın yoksulluk, çarpık kentleşme, iklim değişikliği ve artan dünya nüfusunun yarattığı beslenme yetersizliğine karşı en önemli besin kaynağı olduğunu bildirdi.

İbrahim Afyon, "Dünya Yumurta Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yumurtanın insan sağlığı için önemine dikkati çekti.

Uluslararası Yumurta Komisyonunca ilan edilen söz konusu günün, bu yıl, "Herkes için yumurta: Doğanın mükemmel hediyesi" temasıyla kutlandığını belirten Afyon, yumurtanın besleyici değerine dikkati çekmek ve tüketilmesini teşvik etmek amacıyla, Birlik olarak çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini anlattı.

Yumurtanın insan yaşamının tüm evrelerinde tüketilebilecek değerli bir protein kaynağı olduğunu bildiren Afyon, şunları kaydetti:

"Yumurtanın farklı yaşam evrelerinde insanlara sağladığı yararları topluma anlatmak istiyoruz. Yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduran tek besin kaynağı ve protein deposudur. Yumurta yemenin faydaları, tek başına proteinden çok daha geniş kapsamlıdır ve yumurta, yaşamın tüm aşamaları için gerekli olan sağlıklı ve sürdürülebilir bir temel besin kaynağı sunar. Yumurta proteini de vücutta yüzde 100'ü kullanılabilen, besleyici özelliği yüksek olan ve bu özelliğiyle büyüme çağındaki çocuklarda önemli yer tutuyor. Yoksulluk, çarpık kentleşme, iklim değişikliği ve artan dünya nüfusunun yarattığı beslenme yetersizliğine karşı yumurta en önemli besin kaynağımızdır."