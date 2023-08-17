Yüksekova yeni hastanesi tamamlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan yeni hastane inşaatı tamamlanmak üzere. Hastane son teknolojiyle donatılmış olup, 75 yatak kapasitesine sahip ve bölgeye geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunacak.

Yüksekova yeni hastanesine kavuşuyor

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni hastane inşaatı çalışmalarında sona gelindi.

İpekyolu Caddesi'nde 48 bin metrekare alan üzerine yapılan yeni hastane son teknolojiyle hizmet verecek. Hastanede inşaat mühendisliği yapan Mehmet Nuri Salman, "Hastanemiz 75 yataklı olup 3 ameliyathane ve 13 yoğun bakım ünitesi ile geniş çerçeveli bir hastanedir. Bölge ikinci bir hastaneye kavuşuyor. İnşallah 2 ay içerisinde geçici kabule başlar ve artık bölgeye hizmet verir. Herkese hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Yüklenici firma sahibi Kadir Geyik ise, "1.5 yıl önce bunun ihalesini aldık. Artık bitme sürecine girmiş durumdayız. Şuan test sürecindeyiz. İnşallah 2 yada 3 ay içinde geçici kabule başlayacağız. Daha sonra hastane yönetimi sistemi kurmaya girecek" diye konuştu.