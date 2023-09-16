Yüksekova Devlet Hastanesi doktorları ve yönetimi gazetecilerle bir araya geldi

Yüksekova Devlet Hastanesi'nin doktorları ve yönetimi yerel ile ulusal gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda hastanenin çalışmaları ve sorunları ele alındı.

Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi'nin doktorları ve yönetimi yerel ile ulusal gazetecilerle bir araya geldiler.

Yüksekova Devlet Hastanesinin doktorları ve hastane yönetimi ilçede görev yapan yerel ve ulusalda çalışan gazetecilerle bir araya geldi. İlçenin büyümesi ve gelişmesi çerçevesinde oluşan sıkıntılar dile getirilerek, özellikle hastanenin yaptığı çalışmalarda aylık verilere değinildi. Hastane doktorları ve yönetiminde aralarında bulunduğu toplantıda, gazetecilerle karşılıklı soru-cevap şeklinde toplantı yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Yüksekova Devlet Hastanesi Müdürü Haydar Arslan, "Hastanemizin genel durumu ve verilen hizmetler hakkında bilgiler verdik. Hastaların kaliteli bir sağlık hizmetine erişimini sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz ile sağlık profesyonelleri olarak gerek tıbbı teçhizat ve donanımı ile ilgili bilgiler verdik. Amacımız ilçemizdeki hastalara en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmaktır. Bunun için Hastaların ve çalışanların hakları mutlulukları ve memnuniyetleri için çok yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi. - HAKKARİ