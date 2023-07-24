Yüksek Sıcaklıklar Arı Popülasyonunu Olumsuz Etkiliyor

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, yüksek sıcaklıkların arıların larva ve yumurtalarının ölmesine neden olduğunu ve popülasyonlarını düşürdüğünü belirtti. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların bal verimini de azalttığını söyledi.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, 32 dereceyi geçen yüksek sıcaklıkların arıların larva ve yumurtalarının ölmesine neden olup, popülasyonlarını düşürdüğünü söyledi. Sıcak havada arıların bal ve polen çekişi yerine ağırlıklı olarak iklimlendirmeyi sağlamak ve kovanı serinletmek için su çekmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Baytekin, bunun da bal verimini düşürdüğünü kaydetti.

Türkiye'de son aylarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları arı popülasyonunu olumsuz etkilerken, bal verimini de önemli derecede azaltıyor. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, kovan içi sıcaklığın 32 derece üstüne çıkması durumunda ana arıların yumurta performansının düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Baytekin, yüksek sıcaklık nedeniyle yumurtaların çatlama, larvaların ölme riskinin de arttığını belirtti.