Yozgat'ta UMKE aracı okul bahçesine devrildi
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) ait araç, kaygan zeminde yoldan çıkarak okul bahçesine devrildi. Kazada, sürücü ve araçta bulunan çeşitli kurum personellerinden 3 kişi yara almadan kurtuldu.
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) ait araç, kaygan zeminde yoldan çıkarak okul bahçesine devrildi.
Yozgat'ta Şehir Hastanesi istikametine giden B.Ü. yönetimindeki 66 AZ 113 plakalı UMKE aracı, Kazım Aslan Bulvarı'nda kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak özel eğitim veren bir okulun bahçesine devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan çeşitli kurum personellerinden 3 kişi yara almadan kurtuldu. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık