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Yozgat'ta Hayvan Pazarları Kapatıldı

Yozgat'ta Hayvan Pazarları Kapatıldı

Sağlık Haberleri

Yozgat'ta bulunan tüm hayvan pazarlarının kapatıldığı bildirildi. Şap hastalığının yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle tedbir amaçlı alınan karar 14 Haziran'a kadar geçerli olacak.

Yozgat'ta bulunan tüm hayvan pazarlarının kapatıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle 14 Haziran'a kadar il genelindeki tüm hayvan pazarlarının tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurbanlıkların il dışına sevkinde bir kısıtlamanın bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Sağlık

Yozgat Sağlık Haberler

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