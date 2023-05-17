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Yozgat Şehir Hastanesi'ne tıbbi cihaz alındı

Yozgat Şehir Hastanesi'ne tıbbi cihaz alındı

Sağlık Haberleri

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, katarakt ameliyatında kullanılmak üzere hastaneye alınan tıbbi cihazla daha fazla ameliyat yapılacağını söyledi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, katarakt ameliyatında kullanılmak üzere hastaneye alınan tıbbi cihazla daha fazla ameliyat yapılacağını söyledi.

Kozan, gazetecilere hastanede yaptığı açıklamada, bölge hastanesi konumunda olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde yılda ortalama 2 bin katarakt ameliyatının yapıldığını söyledi.

Hastalara daha iyi ve daha hızlı sağlık hizmeti sunmak amacıyla "Fakoemülsifikasyon Katarakt Ameliyat Cihazı" alındığını ifade eden Kozan, "Bu cihaz sayesinde hastalar uyutulmadan 2 milimetre kesik oluşturularak 10-15 dakika gibi kısa bir zamanda ameliyat yapılıyor ve 1-2 saatte taburcu ediliyor." dedi.

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Kaynak: AA / Sağlık

Şehir Hastanesi Ameliyat Katarakt Yozgat Sağlık Haberler

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