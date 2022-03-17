AĞRI (İHA) - Yolu ulaşıma kapanan köyde hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti

AĞRI Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan anne ve bebeği sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Beklemez köyünde yaşayan anne Muhsine Oğur ve 2 aylık bebeği Helin Oğur'un hastalığı şiddetini arttırınca durum yakınları tarafından 112 Sağlık Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine ekipler biri paletli olmak üzere 2 ambulansla yola çıktı. 10 kilometrelik yolu paletli ambulansla aşarak hastaya ulaşan ekipler, evde yaptıklarını ilk müdahalenin ardından anne ve bebeğini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.