Yolu kapalı mezradaki 90 yaşındaki hasta, 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı Sağlık Haberleri Van'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanan 90 yaşındaki hasta, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürüldü. Van'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanan 90 yaşındaki hasta, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atlıhan Mahallesi Alakaynak mezrasında yaşayan yüksek tansiyon hastası 90 yaşındaki Züleyha Yeter rahatsızlandı. Olumsuz hava şartları ve kar yüzünden yolların kapalı olması nedeniyle Yeter'i hastaneye götüremeyen yakınları, Çatak Belediyesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mezraya giden sağlık ekibi, ambulansın araziye uygun olmaması nedeniyle yola devam edemeyince bölgeye Çatak Belediyesi karla mücadele ekibi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Yolun açılmasıyla ilçeye 40 kilometre mesafedeki mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları Yeter'i, 5 saatlik çalışmanın ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine ulaştırdı. Yeter'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasta yakınları, UMKE, sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Kaynak: AA / Sağlık Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 112 Acil Çağrı Çatak Van Sağlık Haberler

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