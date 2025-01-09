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Yoğun Kanama Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Hastaya Kapalı Cerrahi Müdahale

Yoğun Kanama Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Hastaya Kapalı Cerrahi Müdahale
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yoğun kanama ile başvuran 57 yaşındaki Bülent Avcı'nın kalın bağırsağında tespit edilen 2 kötü huylu tümör, kapalı cerrahi yöntemiyle başarıyla çıkarıldı. Op. Dr. Mehmet Emin Gönüllü, modern cerrahi tekniklerin sağladığı avantajları vurguladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yoğun kanama şikayetiyle başvuran ve kalın bağırsağında 2 tümör tespit edilen erkek hasta, kapalı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin acil servisine yoğun rektal kanama şikayetiyle giden 57 yaşındaki Bülent Avcı'nın kalın bağırsağında, tetkik ve tahliller sonucu kötü huylu 2 tümör bulunduğu belirlendi.

Op. Dr. Mehmet Emin Gönüllü tarafından operasyona alınan ve açık cerrahinin aksine "laparoskopik low anterior rezeksiyon" adlı kapalı cerrahi tekniğiyle müdahale edilen Avcı'nın kalın bağırsağındaki tümörler, başarıyla çıkarıldı.

Açıklamada ameliyata ilişkin görüşlerine yer verilen Op. Dr. Gönüllü, yüksek çözünürlüklü kameralar yardımıyla gerçekleştirilen söz konusu tekniğin "minimal invaziv cerrahi" kapsamına girdiğini, düşük enfeksiyon ve fıtık riskine sahip yöntemin daha az kesi sayesinde hızlı iyileşme sağladığını belirtti.

Modern tıp teknolojilerinin kanser cerrahisinde sağladığı avantajlara dikkati çeken Gönüllü, "Ameliyat sırasında tümörlü bölgeleri sağlıklı dokulara zarar vermeden çıkarma şansı buluyoruz. Böylece sindirim sisteminin işlevselliği korunuyor. Hastamızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Sağlık
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