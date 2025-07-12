Yılanın Isırdığı Ahmet K. Hastaneye Kaldırıldı

Yılanın Isırdığı Ahmet K. Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yılan tarafından ısırılan bir mevsimlik işçi, yılanı öldürüp poşetledikten sonra hastaneye gitti. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Ahmet K.'nin yılanı zehirsiz olduğu açıklandı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Ahmet K. (54) kaldığı çadırda sol bacağını ısıran yılanı öldürüp poşete koyduktan sonra hastaneye gitti. Ahmet K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Yenişehir ilçesi Karasıl Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda meydana geldi. Ahmet K., çadırına 1,5 metre boyundaki boz yılanı görerek çıkarmak istedi. Bu sırada yılan, Ahmet K.'yi sol bacağından ısırdı. Yanında bulunan çapa ile yılanı öldüren Ahmet K., onu koyduğu poşetle hem incelenmesi hem de kendi tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Yılanın zehirsiz olduğu belirtildi. Burada tedavi altına alınan Ahmet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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