Yeşilhisar'da mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesine, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen yaklaşık 3 bin mevsimlik tarım işçisine sağlık taraması yapıldı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, "Bu işlemler ücretsiz olarak devletimiz tarafından tarım işçilerimize sağlanan bir kolaylıktır. Birçok kronik hastalıktan muzdarip ve uzun süre tedavi alamadığından serzenişte bulunanların tedavilerini tekrar düzenledik. Gebe takipleriyle ilgilendik. Salgın hastalıkların tedavisini de sağlamış olduk" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, doğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin tedavisi için çalışma başlatıldı. Yeşilhisar ilçesindeki yaklaşık 3 bin tarım işçisi, konakladıkları çadırlarda sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde gebelik, kronik ve salgın hastalık gibi durumlar takip edilip gerekli ilaçlar sağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüzle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında imzalanan bir protokolle 600 kilometre uzaklıktan doğu illerimizden gelen mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bir çalışma başlattık. Bu çalışma 7/24 ilkesine dayalı bir çalışma. Mevsimlik tarım işçileri, bildiğiniz üzere akşam saat 5-6'ya kadar çalışıyor ve biz de o saatten sonra sahaya iniyoruz. Onlar için diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların takibi, gebe takibi ve özellikle sıtma gibi birçok paraziter salgın hastalıkların taranmasıyla alakalı ciddi bir çalışma yapmaktayız. Bununla alakalı kan ve numuneler almaktayız. Parmak ucu kan şekeri ve tansiyon takiplerini de beraberinde yapıp gerekli tanıları koyup gerekirse tedavi açısından onları tekrar değerlendirmek üzere hastanemize davet etmekteyiz" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİLER'

Yaptıkları çalışmalarda birçok paraziter hastalığı saptadıklarını aktaran Ali Çöl, "Kontrolsüz birçok kronik hastalığın uzun süre tedavi alamadığından serzenişte bulunan vatandaşların tedavilerini tekrar düzenledik. Gebe takipleriyle de ilgilendik. Onların gerekli ilaç desteklerini sağladık. Salgın hastalıkların tedavisini de başarıyla sağlamış olduk. Tamamen ücretsiz bir şekilde olduğunu tekrar belirtmeliyim. Kan, idrar ve büyük abdest örnekleri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışılarak sonucunda bizzat bize ulaştırılıp, tedavisinin düzenlenmesi sayesinde çok ciddi bir yol aldık. Mevsimlik tarım işçileri, bizim için çok değerli. Kendilerini memleketlerinde, hatta evlerinde hissetmeleri bizim için çok değerli. Bizim ilçemize ve şehrimize çok ciddi katma değer katmaktalar ve bizim için çok değerliler" ifadelerini kullandı.

'ÇEVRE KÖYLERDE DE ÇALIŞIYORUZ'

Tarım işçisi Eyüp Saycan ise "Şanlıurfa'dan geldik. Sadece burada değil çevre köylerde de çalışıyoruz. Burada birçok işle uğraşıyoruz. Öncelikle hastanenin bize sunduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Biz yıllardır buraya tarım işçisi olarak geliyoruz. Bu süreçte devletimiz hep yanımızda oldu. Allah razı olsun" dedi.