Yeşilay Eskişehir'de Sağlıklı Yaşam İçin Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Yeşilay Eskişehir Şubesi tarafından, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Eskişehir Adalet Sarayı'nda bilgilendirme ve tanıtım için stant açıldı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, stantta ziyaretçilere Yeşilayın bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları ile danışmanlık ve sağlıklı yaşamı destekleyen hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile Eskişehir Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak standı ziyaret ederek Yeşilay yetkililerinden bilgi aldı.