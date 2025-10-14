Haberler

Yeşilay Eskişehir'de Sağlıklı Yaşam İçin Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Yeşilay Eskişehir'de Sağlıklı Yaşam İçin Farkındalık Etkinliği Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Eskişehir Şubesi, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla Eskişehir Adalet Sarayı'nda bilgilendirme ve tanıtım için stant açtı. Etkinliğe Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ve Adli Yargı Komisyonu Başkanı da katılarak bilgi aldı.

Yeşilay Eskişehir Şubesi tarafından, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Eskişehir Adalet Sarayı'nda bilgilendirme ve tanıtım için stant açıldı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, stantta ziyaretçilere Yeşilayın bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları ile danışmanlık ve sağlıklı yaşamı destekleyen hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile Eskişehir Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak standı ziyaret ederek Yeşilay yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
Mustafa Karataş'a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım?

Programa damga vuran soru: Kızımı evlatlıktan reddedeyim mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.