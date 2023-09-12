Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne başvuranların sayısı 1 milyona ulaştı

Bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek hizmeti veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulduğu günden bu yana başvuranların sayısı 1 milyona ulaştı. Yeşilay, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyor.

Bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek hizmeti veren Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) kurulduğu günden bu yana başvuranların sayısı 1 milyona ulaştı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 81 il ve KKTC'de bulunan 107 YEDAM, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyor.

Türkiye'nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ücretsiz olarak hizmet veren merkeze, kurulduğu günden bu yana başvuranların sayısı 1 milyona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıkla mücadelenin Yeşilay'ın ana faaliyet alanı olduğunu vurgulayarak, "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizin sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti sayesinde binlerce bağımlı birey ve yakını yeniden hayata tutundu." ifadesini kullandı.

Öztürk, danışma hattının yalnızca bilgi vermenin ötesinde hem doğru yönlendirme yapmak hem de alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı olan kişilerin destek alma ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmaları için teşvik ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Öztürk, görüşmelerin ardından bağımlı bireyler veya yakınları ile randevu planlandığında bulundukları ildeki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine bilgi aktarımı sağlanıp kısa sürede randevu planlanmasının gerçekleştirildiğini aktardı.