Yeşilay Danışmanlık Merkezi Keşan'da Açıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Yeşilay'ın bağımlılara ve bağımlı yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti vermek üzere bir ilçede ilk kez faaliyete geçirdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki merkezin açılışına, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Yeşilay Marmara 1'inci Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'YEŞİLAY'A EV SAHİPLİĞİ YAPACAK İLK İLÇE OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye'de ilk kez bir ilçede YEDAM'ın hizmete girdiğini belirterek, O yüzden danışan sayımızı arttırmak çok önemli. Sizleri fotoğrafa davet etmiştim. Bunun paylaşılması çok verimli olacak. Verimli olması halinde de Keşan'da birçok gencimizi hayata yeniden döndüreceğiz. Anne ve babalara çok iş düşüyor. Bu merkezimizin özellikle bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olacağını biliyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından geliyoruz. Bu anlamda Keşan'da bugün sağlığımız adına bir ilke daha imza atıyoruz. Türkiye'de merkez ilçeler dışında Yeşilay'a ev sahipliği yapacak ilk ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. Yeşilay'a her zaman destek vermeye devam edeceğiz dedi.

'YEŞİLAY DANIŞMANLIK MERKEZİ, BAĞIMLILIKLA MÜCADELENİN ETKİN BİR AYAĞI'

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil de, Yeşilay'ın 103 yıldır bağımlılıklarla mücadele, farkındalık ve önleme çalışması yürüttüğünü ifade ederek, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde sunduğumuz ayaktan psikososyal tedavi hizmetleri ve bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz. Bugün burada Türkiye'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi ağımıza bir yenisini eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlılıkla mücadelenin etkin bir ayağı. Bağımlılıkların oluşturduğu zararı en aza indirmek ve bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine destek olmak için hizmet sunuyoruz. Uyuşturucu madde bağımlılığına, teknoloji bağımlılığına, alkol, sigara ve kumar bağımlılığına kadar birçok ücretsiz ayaktan tedavi hizmeti sağlayan merkezlerimizde sadece bağımlı bireyler değil bağımlı bireylerin aile yakınları da hizmet alabilecekler. Sadece aile bireylerinin danışabilecekleri bir yer değil, aile bireylerinin bağımlılığa nasıl yardımcı olabileceği konusunda destek veren bir yapıdayız diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından dua okunarak, merkezin açılış kurdelesi kesildi. Davetliler daha sonra merkezi gezerek, bilgi aldı.