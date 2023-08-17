Yeryüzü Doktorları, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardım ediyor

Marmara depreminin ardından kurulan Yeryüzü Doktorları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan dernek, depremzedelere sağlık hizmeti ve psikososyal destek sunuyor.

Marmara depreminin ardından bir grup gönüllü sağlık çalışanının faaliyetleriyle temelleri atılan Yeryüzü Doktorları, geçmişten bugüne edindiği tecrübeyi Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmek için kullanıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, alanında uzmanlaşmış gönüllülerden oluşan sivil toplum kuruluşunun, hızlı müdahalesi, nitelikli bilgisi ve gelişmiş ekipmanıyla en son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 190 bini aşkın insanın hayatına dokunduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin ilk anından itibaren çalışmalarını sürdüren derneğin, çadırda başladığı birinci basamak sağlık ve psikososyal destek hizmetlerini depremzedelerin yaşadığı konteyner kentlere taşıdığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Dernek, depremin akut dönemi boyunca gönüllülerle yürüttüğü birinci basamak sağlık hizmeti ve psikososyal destek çalışmalarını bölgede kalıcı hale getirdi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki konteyner kentlerde eş zamanlı olarak sağlık hizmetlerini sürdüren Yeryüzü Doktorları, aynı zamanda mobil ekipleriyle kırsal kesimdeki depremzedelere de destek olmak için var gücüyle çalışıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney ise "Bizler yeryüzüne iyilik, sağlık olmak için yola çıktığımız günden beri tüm kriz acil durumlarında hızlı bir şekilde koordine olmaya ve bölgelerdeki sağlık ihtiyacına cevap verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için de gönüllü doktor, hemşire, eczacı ve psikologlarımızla bölgede hizmetlerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.