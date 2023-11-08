Yeryüzü Doktorları Gazze'de Çocuklar İçin Yüz Boyama Etkinliği Düzenledi

Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletlere (BM) ait ortaokulu ziyaret ederek, çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenledi. Dernek, Gazze'de sağlık hizmeti ve yemek dağıtımı gerçekleştirirken, çeşitli etkinliklerle halka moral vermeye çalışıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletlere (BM) ait ortaokulu ziyaret ederek, çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları ekibi, 7 Ekim'den bu yana saldırıların devam ettiği Gazze'de sağlık hizmeti ve yemek dağıtımı gerçekleştiriyor, çeşitli etkinliklerle halka moral olmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait bir ortaokulu ziyaret eden ekip, çocuklar için yüz boyama ve resim çizme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte çocukların istekleri üzerine yüzleri, Filistin bayrağı renkleriyle boyandı.