Yeryüzü Doktorları Derneği, Çad'da Kurban Bayramı'nda hem kurban faaliyetleri yürütecek hem de sağlık hizmeti sunacak. Beslenme yetersizliği ve açlık sorunları en çok hamileleri, emziren anneleri ve çocukları etkiliyor. İhtiyaç sahibi coğrafyalarda yetersiz beslenmeden kaynaklanan açlık sorunları, 5 yaş altı çocukların hayattan kopmasına neden oluyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Çad'da Kurban Bayramı'nda hem kurban kesecek hem de sağlık hizmeti verecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurban faaliyetleri yürütmek ve sağlık hizmetleri sunmak üzere 2 uzman doktor, 4 personel ve 4 gönüllüden oluşan 10 kişilik ekip, Çad'a gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktı.

İstanbul Havalimanı'na gelen ekip, bilet ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra Çad'a hareket etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Abdullah Al-Ansi, her yıl olduğu gibi bu sene de kurban faaliyeti yürütmek üzere Çad'a gittiklerini belirtti.

Ülkede beslenme yetersizliği yaşandığını kaydeden Al-Ansi, şu ifadeleri kullandı:

"Beslenme yetersizliği ve açlık sorunları en çok hamileleri, emziren anneleri ve çocukları etkiliyor. İhtiyaç sahibi coğrafyalarda yetersiz beslenmeden kaynaklanan açlık sorunları, 5 yaş altı çocukların hayattan kopmasına neden oluyor. Çad'da da maalesef durum aynı şekilde. Sıtma vakalarının oldukça fazla oranda olduğu bölgede 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 40'ı kronik beslenme yetersizliği nedeniyle gelişimini sağlayamıyor. Yeryüzü Doktorları olarak uzun yıllardır Çad'ın Sido Bölgesi'ndeki mülteci sağlığı kliniğimizde hizmet veriyoruz. Bu yıl da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bizleri bekleyen yerel halka, ekibimizle 6 gün boyunca 2 farklı branşta sağlık hizmeti vermek ve kurban emanetlerimizi ulaştırmak üzere yola çıktık."