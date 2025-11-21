Haberler

Yenimahalle'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Uygulandı

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programının üçüncü uygulaması Yenimahalle Ostim İlkokulu'nda yapıldı. Program, ilkokul öğrencilerinin sağlık okuryazarlığını artırmayı amaçlıyor ve etkinlikte katılan çocuklar 'sağlık elçisi' ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının üçüncü saha uygulaması, Yenimahalle Ostim İlkokulu'nda yapıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ilkokul öğrencilerinin sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen program kapsamında Yenimahalle Ostim İlkokulu'nda öğrencilere teorik ve uygulamalı sağlık eğitimi verildi.

Etkinliğe katılan çocuklar "sağlık elçisi" ilan edildi.

"200 bine yakın öğrenciye bu programımızla ulaşmış durumdayız"

Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Emin Şahin, Türkiye genelinde programın geniş öğrenci kitlesine ulaştığını söyledi.

Yaklaşık 6 aydır programa devam ettiklerini belirten Şahin,"500'ün üzerinde okulda bu programı gerçekleştirdik. 200 bine yakın öğrenciye ulaşmış durumdayız. Türkiye genelinde her ay en az 2 okulda bu programımızı uyguluyoruz. Yıl sonunda öğrencilerimizin büyük bir kısmına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de amaçlarının özellikle ana sınıfı ve ilkokulu kademesindeki öğrencilere sağlıklı hayat bilincini aşılamak olduğunu söyledi.

Kurtcebe, öğrencilerin öğrendikleri sağlık bilgilerini çevreleriyle paylaşmalarını sağlayarak sağlık okuryazarlığını toplumda yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

Programa Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Ünal, Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürü Fatıma Doğan ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Zengin de katıldı.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma, 112 Acil Sağlık hizmetleri ve UMKE başlıklarında 8 istasyon kuruldu.

Sağlık çalışanlarıyla görev alan öğrenciler, öğrendiklerini akranlarına uygulamalı aktardı. Alanda 112 Acil Yardım ambulansı, motorize ekip aracı ve UMKE aracı yer aldı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
