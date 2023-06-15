Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, SMA hastası minik Doğa Canpunar için bağış gecesi düzenledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, SMA Tip 1 hastası minik Doğa Canpunar için düzenlenen bağış gecesine ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da canlı bağlantıyla katılarak destek verdi. Yaşar, SMA hastası çocukların ilaçlarına kolaylıkla ulaşabilmesi gerektiğini vurgulayarak, ailelerin yardım toplamaya mecbur bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, SMA Tip 1 hastası minik Doğa Canpunar için düzenlenen bağış gecesine ev sahipliği yaptı. Doğa Canpunar'ın Instagram adresinden canlı yayınlanan geceye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da canlı bağlantıyla katılarak destek verdi.

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen bağış gecesinde Fethi Yaşar'a, Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu eşlik etti.

Yaşar, 2 aylık minik Doğa'nın annesine ve babasına geçmiş olsun dileklerini ileterek kendi adına destekte bulundu.

"AİLELER, YARDIM TOPLAMAYA MECBUR BIRAKILMAMALIDIR"

SMA hastası çocukların ilaçlarına kolaylıkla ulaşabilmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, "SMA hastası olan ve bu yüzden tedavi görmek zorunda olan çocuk hastalar, maalesef günümüzde kendi imkanları ile ilaca erişmeye çalışıyor. Aileler, çocuklarının sağlıklı bir yaşam elde edebilmesi için mücadele veriyor. Bu durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Sosyal devlet olmak bunu gerektirir. Bugün birçok SMA'lı çocuğumuz, iyileşme olasılığı varken ilacın pahalılığından dolayı hayatını kaybediyor. Hiçbir aile, çocuğunu iyileştirebilmek için bağış toplamak zorunda kalmamalıdır" dedi.