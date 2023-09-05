Yeni Zelanda'da Sezaryenle Doğum Yapan Kadının Karnında Unutulan Plastik Ekartör 18 Ay Sonra Fark Edildi

Yeni Zelanda'da sezaryenle doğum yaptırılan bir kadının karnında unutulan plastik ekartör 18 ay sonra fark edildi.

New Zealand Herald'ın haberine göre, Auckland Hastanesi'nde ameliyat edilen kadının abdominal bölgesinde, organlara erişim kolaylığı sağlayan bir cerrahi alet olan "ekartör" unutuldu.

Bir buçuk yıl boyunca ciddi ağrı çeken kadının karnında tomografi çekilmesinin ardından, ameliyat sırasında unutulan bir ekartör bulundu.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı yetkilisi Morag McDowell, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Auckland Hastanesi'nde son iki yılda ikinci kez bir hastanın içinde cerrahi alet unutulduğunu kaydetti.

Olayla ilgili kadından özür dileyen sağlık yetkilileri, bu tür olayların yaşanmaması için hastanelere gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapılırken sağlık personelinin işlemler sonrası "teçhizatlarını sayması gerektiği" kuralının zorunlu koşulacağını bildirdi.