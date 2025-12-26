SBÜ'de "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörlerinin Önlenmesi Araştırma Merkezi" kuruldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), bünyesinde kurulan "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörlerinin Önlenmesi, Kontrolü ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi" Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üniversiteden yönetmeliğe ilişkin yapılan açıklamada, merkezin, Türkiye'de giderek artan kronik hastalık yüküne karşı bilimsel ve sistematik mücadeleyi güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Dünya genelinde ölüm ve sakatlık nedenlerinin başında gelen kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet, kronik solunum yolu hastalıkları ve obezite gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların Türkiye'de de sağlık sisteminin en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörlerinin Önlenmesi, Kontrolü ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bu alanda önleme, erken tanı, risk faktörlerinin azaltılması ve hastalıkların etkin yönetimi için kapsamlı çalışmalar yürüteceği bildirildi.

Açıklamada, merkezin kuruluş amacı şu başlıklar altında toplandı:

"Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını azaltmak, tütün kullanımı, obezite, fiziksel hareketsizlik ve alkol tüketimi gibi risk faktörlerini kontrol altına almak, sağlık politikalarının geliştirilmesine bilimsel veri sağlamak, toplumda farkındalığı artırmak için eğitim ve bilgilendirme programları yürütmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle bilimsel araştırmaları güçlendirmek ve saha uygulamaları, izleme ve değerlendirme modelleri geliştirmek."

Açıklamada, eğitim, araştırma ve saha faaliyetlerinin birlikte yürütüleceği merkez bünyesinde çok merkezli bilimsel araştırmalar, halk sağlığı temelli projeler, sağlık profesyonellerine yönelik eğitim programları, öğrencilere yönelik seçmeli dersler ve uygulamalar ile toplum bilinçlendirme kampanyalarının hayata geçirileceği kaydedildi.

Ulusal stratejilere katkı sunması hedeflenen merkezin, Sağlık Bakanlığı'nın ulusal programları ve Türkiye'nin halk sağlığı hedefleriyle uyumlu şekilde çalışacağı, elde edilen verilerle karar vericilere politika geliştirme süreçlerinde destek sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, merkezin tütünle mücadele, obezite ve sağlıklı beslenme politikaları, fiziksel aktivitenin artırılması, kanser tarama programlarının güçlendirilmesi, kardiyovasküler risklerin azaltılması ile çocuk ve ergenlerde riskli sağlık davranışlarının önlenmesine odaklanılmasının planlandığı bildirildi.

Merkezin hastanelerle sınırlı kalmayan, okulları, iş yerlerini ve yerel yönetimleri kapsayan toplum merkezli modeller geliştireceği ve böylece sadece hasta olan bireylere değil henüz sağlıklı olan geniş bir nüfusa da erişiminin hedeflendiği kaydedildi.

"Tedavi kadar önleme de milli bir görevdir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bulaşıcı olmayan hastalıkların bugün yalnızca hastanelerin konusu olmadığını belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Ekonomiyi, üretimi, aile düzenini ve toplumun geleceğini doğrudan etkileyen stratejik bir alandan söz ediyoruz. Sağlık sistemini sadece hastalıkları tedavi eden bir yapı olarak görmek artık yeterli değil. Biz, hastalık ortaya çıkmadan müdahale eden, riskleri azaltan ve davranışları dönüştüren güçlü bir bilimsel ekosistem kuruyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak kurduğumuz bu merkezle, tütün kullanımı, obezite, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve bağımlılıklarla ilişkili tüm risk faktörlerini sadece tespit etmekle yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda ülkemizin politika geliştirme süreçlerine veri üreten, model öneren ve sahada uygulanabilir çözümler geliştiren bir araştırma-geliştirme üssü haline geleceğiz.

Üniversitemiz, araştırmayı laboratuvar duvarları arasında bırakmayan bir kurumdur. Üretilen bilginin sahaya inmesini, aile hekiminden öğretmene, belediyeden üniversite gençliğine kadar toplumun tamamına ulaşmasını hedefliyoruz. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve yönetimi bir tercihten çok zorunluluktur. Biz bu zorunluluğu bir sorumluluk bilinciyle sahipleniyoruz. Bu merkez, Türkiye'nin sadece bugününe değil, yarınlarına yatırım yapacaktır. Sağlıklı nesiller, güçlü toplum ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin kalbinde sağlıklı yaşam kültürü vardır. Bilimsel bilgiyle toplumsal iradeyi buluşturarak bu kültürü güçlendirmeye kararlıyız."