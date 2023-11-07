Yeni Geliştirilen Beyin İmplantı İle İletişim Sorunları Çözülüyor

Tıp teknolojilerindeki ilerlemek hız kesmeden devam ediyor. Yeni geliştirilen implantlar sayesinde artık konuşmadan da iletişim kurmak mümkün olabiliyor. Özellikle konuşma bozuklukları çeken hastalar için tasarlanan bu yeni implant sayesinde iletişim problemleri çözülecek. İşte yeni geliştirilen beyin implantı hakkında detaylar…

Tıp teknolojilerindeki ilerlemek hız kesmeden devam ediyor. Yeni geliştirilen implantlar sayesinde artık konuşmadan da iletişim kurmak mümkün olabiliyor. Özellikle konuşma bozuklukları çeken hastalar için tasarlanan bu yeni implant sayesinde iletişim problemleri çözülecek. İşte yeni geliştirilen beyin implantı hakkında detaylar…

Yeni geliştirilen bu beyin implantı sayesinde iletişim sorunları çözülüyor!

Duke Üniversitesi sinir bilimcileri, beyin cerrahları ve mühendislerden oluşan ortak bir ekip tarafından geliştirilen bir konuşma protezi, kişinin beyin sinyallerini söylemeye çalıştığı şeye çevirebiliyor. Özellikle sinir sistemi sorunları sebebiyle konuşma bozuklukları yaşayan veya direkt olarak konuşma yetisini kaybetmiş hastalar için geliştirilen bu teknoloji ile konuşma sorunları ortadan kalkıyor.

ABD'de bulunan Duke Üniversitesi nöroloji profesörü ve aynı zamanda ekip lideri olan Prof. Dr. Gregory Cogan konuyla ilgili olarak "ALS (amyotrofik lateral skleroz) veya kilitli kalma sendromu gibi konuşma yeteneklerini zayıflatabilen, zayıflatıcı motor bozukluklardan müzdarip birçok hasta var. Bu sebeple bu buluş bir devrim niteliğinde" açıklamasını yaptı.

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Konuyla ilgili olan implanta gelirsek implant aslında bir posta pulu büyüklüğünde. Aynı üniversitede yer alan Prof. Dr. Jonathan Vivent projede implantların üretiminden sorumlu. Vivent, 256 mikroskobik beyin sensörünü posta pulu büyüklüğünde esnek, tıbbi kullanıma uygun bir plastik parçasına yerleştirdi. Daha sonrasında kısıtlı bir zaman aralığında beyin ameliyatı geçirmiş dört hasta üzerinde hızlı bir test yapıldı.

Sonuçlar ise gayet başarılıydı. Beyindeki nöronlar aracılığı ile taşınan konuşma sinyallerini bahsi geçen sensörler yakalıyor ve çözümlüyor. Daha sonrasında bu çözümlenmiş kod ayrı bir bilgisayara aktarılıyor ve sesli olarak okunuyor. Böylece implant sahibi kişi hiç konuşmadan sadece düşünerek konuşma yetisini kullanabiliyor.

Şimdilik test aşamasında olan bu teknoloji ilerleyen süreçlerde aktif olarak kullanılabilir. Peki siz bu yeni beyin implantı hakkında düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…