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Yeni Doktorlar Aileleriyle Aynı Hastanede Görev Yapıyor

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Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni atanan doktorlar, aileleriyle birlikte aynı hastanede çalışarak hem mesleki hem de ailevi bir bağ oluşturuyor. Hastaları şaşırtan bu durum, sağlık çalışanı ailelerin gurur kaynağı oldu.

Yeni atanan doktorlar aileleriyle aynı hastanede görevde: Evde 'oğlum', hastanede 'doktor bey'

AMASYA - Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni atanan genç doktorlardan Furkan Kara hemşire anne ve sağlık memuru babasıyla, Onur Furkan Ural ise hemşire annesiyle aynı yerde görev yapmaya başladı. Hastaları şaşırtan bu durum evde 'oğlum', hastanede 'doktor bey' diye seslendikleri evlatlarını bin bir emekle yetiştiren sağlık çalışanı aileleri gururlandırdı.

"Bu hastanede doktorluk yapmak gurur verici"

Çocukken kendisini sık sık hastaneye getiren annesi ve babasıyla şimdi birlikte mesaiye başlayıp aynı çatı altında görev yapmanın mutluluğunu yaşayan Dr. Furkan Kara, "Ailemle çalışmayı çok istiyordum. O hayalime kavuştum. Küçükken hasta olarak geldiğim hastanede doktorluk yapmak gurur verici. Hastanede aile ilişkilerimiz biraz resmi olsa da işten çıktıktan sonra yine aile tablosuna geri dönüyoruz" dedi.

"Hayat kurtarmaya, sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz"

Bin bir güçlükle yetiştirdiği evladıyla birlikte aynı hastanede görev yapmaktan gurur duyduklarını anlatan Nuriye Kara, "İlk ataması Amasya'ya çıkınca çok sevindik. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

Mühendis olmasını istediği oğlunun doktorluğu seçtiğini hatırlatan Halil Kara da "Eşim ve çocuğumla hayat kurtarmaya, insanlara sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Evde 'oğlum', hastanede 'doktor bey'

30 yılı aşkın süredir hemşirelik yapan annesi Emine Ural'dan etkilenerek mesleğe adım attığına değinen Dr. Onur Furkan Ural ise, "Annemle beraber acil serviste beraber çalışmaktan mutluyum. Kardeşim de tıp eğitimi görüyor. İnşallah onu da buraya transfer ederiz" ifadelerini kullandı.

Kendisine hastanede 'hemşire hanım' diye seslenen oğluyla gurur duyan Emine Ural, "İki nöbeti beraber tuttuk. Evde, işte beraberiz. Artık o evde 'oğlum', burada hastanede 'doktor bey" sözleriyle duygularını ifade etti.

Yeni Doktorlar Aileleriyle Aynı Hastanede Görev Yapıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amasya Sağlık Yaşam

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