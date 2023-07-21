Yeni Delhi'de Muson Yağmurlarıyla Bulaşan Hastalıklara Dikkat

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Şehir Sağlığı Departmanı, yağışlı mevsimlerde su yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riskinin arttığını bildirerek halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

The Economic Times'ın haberine göre, Hindistan'da muson yağmurları sürerken başkent Yeni Delhi'nin Şehir Sağlığı Departmanı açıklamada bulundu.

Departman, dizanteri ve kolera gibi su yoluyla bulaşan hastalıkların, muson yağmurlarının devam ettiği şu dönemde yayılma olasılığının yükseldiği uyarısı yaptı.

Sağlık departmanı, ev yapımı ve taze yiyecekler tüketme, kişisel hijyene dikkat etme, sıvı kaybına karşı dikkatli olma ve kusma, sarılık veya ateş durumunda sağlık kuruluşlarına başvurma tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca departman, vatandaşlardan sokak satıcılarından dilimlenmiş meyveler gibi çiğ yiyecekleri tüketmemelerini istedi.

Yetkililer şehirde meydana gelen sel felaketlerinin ardından da suyla bulaşan veya kene, sinek, pire gibi canlılar vasıtasıyla bulaşan hastalıklar konusunda uyarmıştı.

Hindistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor

Muson yağmurlarının etkisindeki Hindistan'ın pek çok eyaletinde bu hafta şiddetli yağışlar beklendiği bildirilmişti.

Ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Yamuna Nehri'nden taşan sular, Tac Mahal'e ulaşmıştı.

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