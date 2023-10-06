Yeni Delhi'de hava kirliliği düşük seviyeye geriledi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesi "düşük" kategorisine gerilerken, hükümetin "Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nı (GRAP)" devreye sokması bekleniyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, Yeni Delhi'de bu sabah itibarıyla hava kalitesi "düşük" kategorisine ulaştı.

Hükümetin, bu durumda GRAP'i devreye sokması bekleniyor.

Hindistan'daki GRAP'e göre hava kirliliği kategorileri "düşük", "çok düşük", "şiddetli" ve "aşırı şiddetli" olmak üzere dörde ayrılıyor.

"Düşük" kategorisinde, GRAP kapsamında, 500 metrekarenin üzerindeki alanı kapsayan inşaat ve yıkım yerlerinin kapatılması, iş yerlerinin çalışanlarına toplu taşıma imkanı sunmaya teşvik edilmesi ve trafiğin yoğun olduğu bölgelere trafik polisleri konuşlandırılması gibi önlemler alınıyor.