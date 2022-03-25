Yeni Çalışma, Kovid-19 Aşısının Gebelik Komplikasyonlarını Artırmayacağını Öne Sürdü - Haberler

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Yeni Çalışma, Kovid-19 Aşısının Gebelik Komplikasyonlarını Artırmayacağını Öne Sürdü

Xinhua - Sağlık
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Yeni Çalışma, Kovid-19 Aşısının Gebelik Komplikasyonlarını Artırmayacağını Öne Sürdü

LOS ANGELES, 25 Mart (Xinhua) — Gebelik sırasında Kovid-19 aşısı yaptıran yaklaşık 160 bin gebeyi kapsayan çalışmada, erken doğum, büyüme geriliği, doğumda düşük Apgar değerleri veya yenidoğan bakımı ihtiyacı riskinde herhangi bir artış bulunamadı. Daha önceki çalışmalar, gebe kadınların, doğurgan yaştaki gebe olmayan kadınlara göre, daha yüksek ölüm riski ve ciddi yoğun bakım gerektiren Kovid-19 […]

LOS ANGELES, 25 Mart (Xinhua) — Gebelik sırasında Kovid-19 aşısı yaptıran yaklaşık 160 bin gebeyi kapsayan çalışmada, erken doğum, büyüme geriliği, doğumda düşük Apgar değerleri veya yenidoğan bakımı ihtiyacı riskinde herhangi bir artış bulunamadı.

Daha önceki çalışmalar, gebe kadınların, doğurgan yaştaki gebe olmayan kadınlara göre, daha yüksek ölüm riski ve ciddi yoğun bakım gerektiren Kovid-19 risk grubuna ait olduğunu göstermişti. Kovid-19'u şiddetli geçiren gebe kadınların erken doğum yapma olasılığının da daha yüksek olduğu bulunmuştu.

Son çalışmaya, Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasında doğum yapan ve yaklaşık beşte biri aşılanmış toplam 157 bin 521 kişi dahil edildi. Aşılı bireylerin, aşılanmamış bireylere oranla gebelik komplikasyonları geliştirme riskinin daha yüksek olmadığı bulundu. Karolinska Enstitüsü Tıp Departmanı'nda araştırmacı olan makalenin ortak baş yazarı Anne Ortqvist Rosin, "Sonuçlar güven verici; umarım gebe bireyleri aşı olmaya daha istekli hale getirir" dedi.

Xinhua / Sağlık

Gebelik, Doğum, Ocak, Mart, Sağlık, Haberler

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