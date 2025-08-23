Yeni Aile Hekimine Yönlendirme Uygulaması Hastalara Kolaylık Sağlıyor

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere "Aile Hekimine Yönlendirme" uygulaması, hastaların uzman hekimlerden randevu almasını kolaylaştırıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde Mersinli 22 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Seyit Onur Oğuz, AA muhabirine, uygulama sayesinde aile hekimlerinin sistem içindeki etkisinin arttırıldığını belirtti.

Yeni sistemin hastalara uzman hekimlerden randevu almayı kolaylaştırdığını anlatan Oğuz, "Bu sayede hastanelerdeki uzman hekim arkadaşlarımızın mesai kaybı engellendi. Bir de birinci basamak genel sağlık hizmetlerinin sağlık sistemi üzerindeki etkisi ve kontrolü güçlendirildi. Hastaların aile hekimini daha sık ziyareti sağlandı." dedi.

Hasta Ayşe Cankurtaran ise sık sık aile hekimini ziyaret ettiğini anlattı.

Başlatılan uygulamadan memnun olduklarını anlatan Cankurtaran, şunları kaydetti:

"Bizim alamadığımız randevuları aile hekimimiz hızlı bir şekilde alıyor. Bazen biz farklı bir polikliniğe gitmek istiyoruz ama aile hekimimize geldiğimizde bizim rahatsızlığımızın başka bir poliklinik tarafından muayene edilmesinin daha iyi olacağını söylüyor ve bize hızlı bir şekilde randevu alıyor. Uygulamadan çok memnunuz."