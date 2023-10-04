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Yemen'deki Yetersiz Beslenme Koğuşundan Görüntüler

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı rapora göre, milyonlarca Yemenli açlık ve yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya. Yemen'deki bir hastanenin yetersiz beslenme koğuşundan çekilen görüntülerde çocukların durumu gözler önüne seriliyor.