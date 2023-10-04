Yemen'deki Yetersiz Beslenme Koğuşundan Görüntüler
İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı rapora göre, milyonlarca Yemenli açlık ve yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya. Yemen'deki bir hastanenin yetersiz beslenme koğuşundan çekilen görüntülerde çocukların durumu gözler önüne seriliyor.
1. Sana'daki bir hastanenin yetersiz beslenme koğuşundan çeşitli görüntüler
2. Koğuştaki yetersiz beslenen çocuklardan çeşitli görüntüler
İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, Salı günü yayımladığı raporda, milyonlarca Yemenlinin açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan endişe verici tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Raporda, "Yemen nüfusunun üçte birinden fazlası aşırı açlıkla karşı karşıyayken, çocuklardaki yetersiz beslenme oranı dünyadaki en yüksek oranlar arasında" ifadesi yer alırken, daha fazla uluslararası yardım çağrısında bulunuldu.
Yemen, İran destekli Husi grubunun kuzeydeki bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkmaya zorladığı 2014 sonlarından bu yana iç savaşla boğuşuyor.
Savaş on binlerce insanın ölümüne sebep olurken, ülkeyi açlığın eşiğine getirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor.(XHTV)