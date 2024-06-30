Üye Girişi
Haberler

Yazın bacak varisleri riski artırıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yazın akciğere pıhtı atması ve kalp krizi riskinin artığını belirterek, özellikle bacak varisleri olanların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, yazın akciğere pıhtı atması ve kalp krizi riskinin artığını belirterek, özellikle bacak varisleri olanların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Gölbaşı, AA muhabirine, bacak varislerine sahip kişilerin kışın olmasa da sıcak havayla ağrı, ödem ve kramp şikayetleri yaşadığını belirtti.

Yazın sıcaklığın bacak toplardamarlarının çaplarında genişlemeye neden olduğunu belirten Gölbaşı, şunları kaydetti:

"Buna bağlı kapakçıklar kaçırmaya başlar. Dolayısıyla şikayetlerde son derece artış görülür. Bunun ciddi anlamda tehlike arz eden boyutu da vardır. Büyük varisli hastalarda bacak toplardamarda kan göllenmeye başlar. Eğer bu kişiler yeterince sıvı tüketmiyorsa gün içerisinde o bölgelerde pıhtı oluşmasına neden olurlar. Pıhtılar da akciğere atar, hayati tehlike arz eder. Yazın kalp krizinden öldü sanılan kişilerin pek çoğu akciğer embolisinden kaybedilmektedir. Yazın bacak toplardamarlarında kanın göllenmesi ve sıvı kaybı ciddi pıhtılaşmaya ve akciğere emboli atmasına neden oluyor."

Gölbaşı, yazın bacağı mutlaka sıcaktan korumak, gün içinde soğuk suyla yıkamak gerektiğini vurgulayarak, varisi olanların ayakta sabit durmamasının önemine değindi.

"Ciddi sigara tüketen gençlerde yazın kalp krizi riski artar"

Gün içinde bacağı yukarıya kaldırarak dinlendirmek gerektiğini anlatan Gölbaşı, "Susuz kaldığımızda bacak varislerinin içindeki damarlarda pıhtı eğilimi son derece artar. Onun için yazın mutlaka gün içinde en az 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. Özellikle yazın yaşlılardaki ölümlerin en önemli sebeplerinden biri akciğer embolisidir. Yaşlılarda dışarıdan görülür büyük varisler olmasa dahi pıhtılaşma eğilimi son derece yüksektir. Susuz kaldıklarında kanın akışkanlığı azalır, pıhtılaşma eğilimi artar." diye konuştu.

Gölbaşı, yazın özellikle yaşlılara da bol sıvı tüketmesini önererek, güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmesini istedi.

Sıcak havanın kalp krizi riskini de tetiklediğini anlatan Gölbaşı, şöyle devam etti:

"Yüksek tansiyona bağlı çok çeşitli beyin kanaması riskini de tetikler. Özellikle 60'lı yaşların üzerindekilerde sıcak havalarda beyin kanaması, aort damarı yırtılması, derin toplardamarlarda pıhtılaşma, buna bağlı akciğer embolisi gibi komplikasyonlar çok sık görülüyor. Varisi olan gençler de risk altında. Ciddi sigara tüketimi olan gençlerde sıcak havada kalp krizi riski son derece artıyor. Onun için mümkün olduğunca yazın sigara tüketimini azaltmaları, su tüketimini artırmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca serin yerlerde bulunmalılar."

Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, bacak varislerinin tedavisini lazer ya da operasyonla rahatça yapabildiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sağlık

Akdeniz Üniversitesi Kalp Krizi Sağlık Güncel Haberler

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

 Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

 Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Bakmadan Geçme

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Haziran 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?
Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title