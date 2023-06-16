'Yaz tatilini çocuklarınızla birlikte planlayın'

Yaz tatilinde kaliteli zaman geçirmeleri için çocuklara ve ailelere İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Psikolog Dilara Dalyan bilgilendirmelerde bulundu.

GÜNLÜK RUTİNLERDEN UZAKLAŞIN

Yaz tatilinin, çocuklar için öğrenme, dinlenme, eğlence ve aile ile kaliteli zaman geçirme açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Dalyan, bu dönemi etkili bir şekilde değerlendirmenin çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

Yaz tatili başlamadan önce aile olarak yapmak istediğiniz etkinlikleri ve seyahatleri planlanmasını öneren Dalyan, şunları söyledi:

"Birlikte neler yapmak istediğinizi konuşun ve herkesin fikirlerini paylaşmasına olanak tanıyın. Planlama, tatili daha verimli ve keyifli hale getirebilir. Ailece seyahat etmek, unutulmaz anılar biriktirmenin harika bir yoludur. Yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürleri deneyimlemek için bir tatil planlayın. Seyahatler sırasında ailecek birlikte aktiviteler yapabilir, birbirinizle iletişimi güçlendirebilirsiniz. Yaz tatili, günlük rutinlerden biraz uzaklaşma fırsatı sunar. Okul, iş veya diğer sorumluluklar nedeniyle zaman zaman stresli hale gelebilen aileler için bu dönemde rahatlamak önemlidir. Çocuklarınızla birlikte sınırları esnetebilir, daha esnek bir program oluşturabilir ve eğlenceli aktivitelere daha fazla zaman ayırabilirsiniz."

DOĞANIN TADINI BİRLİKTE ÇIKARIN

Velilere çocuklarınızla birlikte yapacakları aktivitelere katılma önerisinde bulunan Dalyan, "Parkta oyun oynamak, bisiklete binmek, yüzme veya piknik gibi etkinliklere aktif olarak dahil olun. Bu, çocuklarınızla bağlarınızı güçlendirmenin yanı sıra eğlenceli bir deneyim yaşamanızı sağlar. Yaz tatili, çocukların teknolojiye daha fazla zaman ayırdığı bir dönem olabilir. Ancak, aile olarak teknoloji kullanımını sınırlamak önemlidir. Belirli zaman dilimlerinde ekran sürelerini kontrol etmek ve alternatif etkinliklere yönlendirmek çocuklarınızın farklı deneyimler yaşamasını sağlar. Yaz tatili, doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsattır. Ormanda yürüyüşe çıkabilir, plaja gidebilir, piknik yapabilir veya kamp yapabilirsiniz. Doğada vakit geçirmek, çocuklarınıza doğayı sevdirmenin yanı sıra rahatlamanızı sağlar" diye konuştu.

EKRAN SÜRESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Yaz tatilinde çocukların ekran süresi konusunun, dikkate alınması gereken önemli bir husus olduğuna dikkat çeken Dalyan, "Amerikan Pediatri Akademisi'nin (AAP), çocukların günlük ekran süresini aşağıdaki şekilde önermektedir:

"18 aydan küçük çocuklar: Ekran süresi önerilmez, sadece kaliteli video aracılığıyla aileyle birlikte izleme yapılabilir.

8 ila 24 aylık çocuklar: Ekran süresi sınırlı olmalı ve yalnız bırakılmamalıdır. Yüksek kaliteli, eğitici içerikler tercih edilmelidir.

2-5 yaş arası çocuklar: Günlük ekran süresi 1 saat veya daha az olmalıdır. Yine de, ebeveynlerin ekran süresini sınırlama ve içeriği denetleme sorumluluğu vardır.

6 yaş ve üzeri çocuklar: Günlük ekran süresi miktarı ailelerin takdirine bağlı olarak belirlenmelidir. Ancak, ebeveynlerin ekran süresini sınırlama ve içeriği denetleme konusunda aktif olmaları önemlidir."

Unutulmaması gerekenin, ekran süresinin miktarının yanı sıra kalitesinin olduğunu söyleyen Dalyan, "Kaliteli içeriklerin tercih edilmesi, eğitici veya yaratıcı olabilecek etkileşimli uygulamaların kullanılması önemlidir. Ayrıca, ekran süresinin çocuğun diğer aktivitelerini olumsuz yönde etkilememesi ve uyku düzenine zarar vermemesi de önemli bir faktördür. Her çocuğun ihtiyaçları ve aile dinamikleri farklı olduğu için ekran süresi miktarı aileye özeldir. Ebeveynler çocuklarının gelişimine, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ekran süresini yönetmeye çalışmalıdır. Dikkatli bir şekilde ekran kullanımını yönetmek, çocukların gelişimine katkı sağlar ve sağlıklı bir denge oluşturur" açıklamasında bulundu.

YAZ TATİLİNDE DERS ÇALIŞMAK ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARINA BAĞLI

Yaz tatilinde ders çalışmanın doğru olup olmadığı konusuna değinen Dalyan, şunları söyledi:

"Yaz tatilinde ders çalışmak bazı durumlarda faydalı olabilir. Ancak, çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve dinlenmeye olan gereksinimine bağlı olarak, ders çalışma miktarı ve süresi dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Yaz tatili, çocukların okul dönemindeki yoğunluğun ardından dinlenmeleri, enerji toplamaları ve farklı deneyimler yaşamaları için önemli bir fırsattır. Tatil süresince çocuklar, yaratıcılıklarını geliştirebilir, hobileriyle ilgilenebilir, sosyal becerilerini artırabilir ve dinlenme sürecine odaklanabilirler. Bununla birlikte, bazı çocuklar, özellikle sınavlara hazırlananlar veya akademik eksikliklerini gidermek isteyenler, yaz tatilini ders çalışmak için kullanmayı tercih edebilirler. Sonuç olarak, yaz tatilinde ders çalışmak veya çalışmamak çocuğunuzun ihtiyaçlarına bağlıdır. Önemli olan dengeyi korumak, çocuğunuzun dinlenmesine ve eğlenceli aktivitelerle ilgilenmesine fırsat tanımaktır. Eğer çocuğunuz ders çalışmak istiyorsa, bu süreci destekleyici bir şekilde yönetebilirsiniz."

EBEVEYNLERE TAVSİYELER

Ebeveynlerin, çocuklarının eğitim sürecinde önemli bir rolünün olduğunun altını çizen Dalyan, "Ebeveynler, çocuklarının eğitimine destek olacak bir ortam sağlamalıdır. Evde sessiz ve düzenli bir çalışma alanı sunmak, çocuğun konsantre olmasına ve ödevlerini yapmasına yardımcı olur. Ebeveynler, çocuklarının ilgi alanlarına ilgi göstermeli ve bu ilgileri desteklemelidir. Örneğin, çocuğunuzun sevdiği bir konuyla ilgili kitaplar alabilir, kurslara katılmasını teşvik edebilir veya hobilerine zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde çocuklarınızın özgüvenini artırabilir ve motivasyonlarını yükseltebilirsiniz. Ebeveynler, çocuklarıyla düzenli ve yapıcı iletişim kurmalıdır. Sorunlarla ilgili konuşun ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyin. İletişim kanallarını açık tutmak, çocuğunuzun size güvenmesini sağlar. Öğrenmeyi önemseyen bir tutum sergileyin, merak ettikleri sorulara cevaplar arayın ve araştırma yapmalarını teşvik edin" diyerek sözlerini noktaladı.