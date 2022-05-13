Yaz sezonuna hazırlık için pilates yolunu tutular

DİYARBAKIR - Sıcak havalarla birlikte yaza hazırlanmak isteyen vatandaşlar, fazla kiloları hızlıca vermek için pilatese akın etti. Sportif Eğitim Uzmanı Çağla Demirdağ Türk, zayıflama, vücut sıkılaştırma ve omurga ağrılarına karşı yapılan pilateste karşılaşılabilecek olumsuz sakatlanmaya karşı çalışmaların eğitmenler gözetiminde yapılmasına dikkat çekti.

Yaz ayları yaklaşırken fazla kilolarından hızlıca kurtulmak isteyenler hazırlıklara başladı. Kilo problemi ve omurga hastalıklarıyla mücadele edenlerin yanı sıra sık vücut görünüme sahip olmak isteyen Diyarbakırlılar, pilates salonlarının randevu defterlerinde boş yer bırakmadı. Son dönemlerde en az kadınlar kadar erkeklerin de bu spora ilgi gösterdiğini belirten Sportif Eğitim Uzmanı Çağla Demirdağ Türk, pilatese kilo verme yanı sıra boyun, bel ve sırt ağrılarından şikayetçi olarak çözümü reformer pilatesinde aradığını kaydetti.

"Hızlı kilo vermeye talep çok"

Pandemiden bu yana sporsuzluğun, hareketsizliğin ve bunun akabinde beliren bazı kas rahatsızlıkların mevcut olduğunu aktaran Demirdağ Türk, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında spora talebin daha fazla olduğunu, insanların aklına tatil olgusunun geldiği aylar olduğunu ifade etti. Demirdağ Türk, "Talepler var, hızlı bir şekilde hızlı kilo vermek isteyenler de var. Ama biz, şok diyetlere çok yüklenmeleri doğru bulmuyoruz. Onu daha bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Paketlerimiz var hem yağ yakımı hem sıklaşma paketlerini birleştirerek insanların haftalık rutinini daha farklı hale getirebiliyoruz. Spor hayatımızda bir rutin olarak yemek yeme, su içme, nefes alma gibi günlük rutinlerimizin arasında olan bir fonksiyon olsun. Sporun zaten her anlamda birçok faydasının olduğunu biliyoruz. Reformer pilatesten yola çıkarak devam edecek olursak bel, boyun fıtığına, nefes düzenine, omurga, duruş sıkıntılarına yağ yakıyoruz, kaslarımız elastikleşiyor, kaslarımız sıklaşıyor, uzuyor ve güçleniyor. Tabi ki fiziki görüntümüze, aynı zamanda uyku düzenine kadar birçok noktada faydasının olduğu bir çalışma stili diyebiliriz. Burada erkek üyelerimiz de gelip çalışabiliyorlar, bayan üyelerimiz de var, eşler de gelip çalışabiliyor. O noktada bir cinsiyet ayrımımız yok" dedi.

"Evde pilates sakatlanmaya yol açabilir"

Ev tipi olanları cihazlarında olduğunu hatırlatan Demirdağ Türk, fakat evde sakatlanma riskleri daha yüksek olduğuna dikkat çekerek eğitmen eşliğinde sporun yapılması gerektiğini kaydetti. Demirdağ Türk, "Evde onları motive edecek, itecek bir unsur olmadığı için bazen yapmama durumları olabiliyor. Ama burada öyle değil. Buraya geldiğiniz zaman altmış dakikanızı mutlaka aktif bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Karşılaşacağınız bir olumsuzluk durumunda hoca hemen size müdahale edebilecek. Bizde ekstra bilgileriniz olduğu için hani ilk aranacaklar kişisinde de kimi arayacağımızı bildiğimiz için hemen bu noktada da size desteği verebiliyoruz. O noktada bir eğitmenle çalışmak her zaman için daha önemlidir" diye konuştu.