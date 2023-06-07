Türkiye'de en çok hava ambulansı kullanılan bölgelerden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesinde Hava 61 Helikopter Ambulansı, yaz mevsimi dolayısıyla insanların yaylalara olan ilgisinin artmasıyla yoğun mesaisine başladı. Sağlık Bakanlığı, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopterini en çok bölgede ani değişen hava şartları zorlarken helikopter, yaylaların yanı sıra şehir merkezlerine uzak noktalara da inerek hastaların imdadına yetişiyor.

Yayla sezonu ile birlikte hava ambulansının da yoğun mesaisi başladı

TRABZON - Türkiye'de en çok hava ambulansı kullanılan bölgelerden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesinde Hava 61 Helikopter Ambulansı bölgenin zorlu coğrafi şartlarına rağmen hizmet veriyor. Yaz mevsimi dolayısıyla bu günlerde insanların yaylalara olan ilgisi artınca Hava 61 Helikopter Ambulansı da yoğun mesaisine başladı.

Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans, Trabzon'un yanı sıra Doğu Karadeniz'deki diğer komşu illere de hizmet verirken, en yoğun vaka dönemini yaz mevsiminde yaşıyor.

Sağlık Bakanlığı, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopterini en çok bölgede ani değişen hava şartları zorlarken helikopter, yaylaların yanı sıra şehir merkezlerine uzak noktalara da inerek hastaların imdadına yetişiyor. Türkiye'nin en zor coğrafyasında uçuş yapan Hava 61 Helikopter Ambulans, bu yılın ilk 5 ayında 79 vakayı alarak hastanelere naklini gerçekleştirirken, bu sayının yaz mevsimi sonrası 100'ü aşması bekleniyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi çetin bir yer

Hava 61 Helikopter Ambulansı kaptanlarından Pilot Mustafa Uğur Çakmak, Doğu Karadeniz Bölgesinin Türkiye'nin diğer bölgelerine göre meteorolojik şartlar bakımından uçuş yapan helekohtear pilotları için çetin bir yer olduğunu söyledi. Çakmak "Helikopter pilotu olarak meslekte yaklaşık 31 yılı tamamladık. Bizi zorlayan şartlar, görerek uçuş şartlarında uçtuğumuz için meteorolojik olaylardan çok etkilenerek çalışıyoruz. Doğu Karadeniz bölgesinde meteorolojik şartları Türkiye'nin diğer bölgelerine göre daha çetin olduğu yer. Dolayısıyla mevcut kaide ve kurallara göre, meteorolojik verileri inceleyerek uçuşlarımızı emniyetli şekilde devam ettiriyoruz. Uçuş önceki hazırlık safhasında gerekli ön bilgileri alabiliyoruz bu bilgilere göre uçuşları planlıyoruz. Çok şükür bugüne kadar tehlikeli bir durum bölgede yaşanmadı. Günde ortalama 1-2 vaka oluyor ancak özellikle yazın bu sayı artabiliyor. Kışın da azalabiliyor. Meteorolojik şartlar uygun olmadığı zamanlarda uçuşlara cevap veremiyoruz. Dolayısıyla buna orantılı olarak sayı azalıyor. Meteorolojik şartlar yazın, kışa göre daha müsait oluyor . Artık yaz mevsimine girdik, bundan sonra yazla birlikte bölgedeki insan hareketliliği artacak. Bunun yanı sıra dışardan gelecek turistle birlikte vaka sayısında artış olacağını bekliyoruz" dedi.

Vaka yoğunluğumuz genelde yaz döneminde oluyor

Acil Sağlık Hizmeti veren helikopter ambulansta hekim olarak görev yapan Dr. Soner Hasançebi ise genelde yaz mevsiminde vaka yoğunluğu yaşadıklarını kaydederek "Vaka yoğunluğumuz genelde yaz döneminde oluyor. Dolayısıyla bu dönemde yaylalarda insan yoğunluğu daha fazla oluyor. Bunun yanı sıra turistler de bu dönemde geliyorlar. 2022 yılında 300 hastamız oldu bunların 15 tanesi primer vakadır. Dolayısıyla vaka yoğunluğumuz yaz döneminde oluyor. Bu 15 primer vakamız yaylalardan, bunların ilk müdahaleleri tarafımızdan yapıldı. Bizim en yoğun olduğumuz dönemler bahar ve yaz dönemleri ancak yazın daha yoğun geçiyor. Vakalarımız yoğunluklu olarak kalp krizi, kalp yetmezliği, nörolojik vakalar, inme diye tabir ettiğimiz felç durumu. Bunların dışında primer vakalar; yani yaylalarda ilk bizim müdahale ettiğimiz düşme ya da trafik kazaları. Genellikle primer vakalarda, uygun iniş yeri neresi ise kolluk kuvvetleri ile irtibata geçip belirtilen yere iniyoruz. Bu yol olabiliyor bir vatandaşın bahçesi de olabiliyor. Bu sene de 79 vakamız olmuştur, bunun 53 tanesi hasta. Aynı zamanda deprem bölgesinde aktif olarak tüm bölge helikopterleriyle hizmet verdik" diye konuştu.