Yavru Akdeniz Engereği Hastanede Bulundu

ANTALYA'da, hastaneye giren yavru Akdeniz engereği, 4 saatlik çalışmayla bulunup doğaya salındı.

Kemer ilçesinde ormanın yanındaki Kemer Devlet Hastanesi'ne dün saat 22.30 sıralarında giren yılanı gören hasta yakını, Kemer Arama Kurtarma Derneği'nden (KEMKUT) yardım istedi. Daha önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK), hayvan arama kurtarma eğitimi alan ekip üyesinin de bulunduğu 4 kişi, hastaneye gelip yılanı aradı. Ekip üyeleri, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından yılanın yerini tespit etti. Ekibin yakalayıp çuvala koyduğu yılan, hastaneden çıkarıldı. Yavru bir Akdeniz engereği olduğu tespit edilen yılan, KEMKUT ekibi tarafından ormana bırakıldı. (DHA)