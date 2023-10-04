Yataş Bedding, Clinic Comfort yatağını Darülaceze'ye bağışladı

Yataş Bedding, AR-GE merkezinde 3 yıl süren çalışma sonucu yatağa bağlı hastalar için tasarladığı Clinic Comfort yatağı Darülaceze'deki sakinler için bağışladı.

Yataş, Darülaceze Okmeydanı yerleşkesindeki 160 yatağa bağımlı tüm sakinlerin ihtiyacını karşıladı. Bası yaralarının alan genişliğini yüzde 6 azalttığı klinik testlerle kanıtlanan patentli hasta yatağı Clinic Comfort'un bağışı için düzenlenen toplantıya Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Yataş Uyku Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram ve Yataş Bedding Ürün Yönetimi'nden Yıldız Pektaş ve Darülaceze Bakım Hizmetleri Şube Müdürü Esin Karakuş katıldı.

Toplantıda konuşan Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, Yataş'ın sektörde öncü ve lider inovatif çalışmalarıyla her zaman ilk sırayı taşıdığını, tanıttıkları Clinic Comfort yatağın tamamen özel bir ihtiyacı karşılamak için 3 yıl süren AR-GE çalışmaları ile ortaya çıkarıldığını söyledi.

"Amacımız kullanıcılara daha konforlu bir uyku ortamı sağlayabilmek"

Gündoğdu, Clinic Comfort üretmedeki amaçlarının uzun süre yatağa bağımlı olan hastalarda oluşan bası yaralarının engellenmesi ile kullanıcılara daha konforlu ve daha rahat bir uyku ortamı sağlayabilmek olduğunu ifade etti.

Medikal ürünler dışında yer alan yatak sektöründe, ilk kez araştırmaya dayalı olarak böyle bir ürünü üreten şirketin Yataş olduğunu bildiren Gündoğdu, "7'den 70'e herkes için iyi, farklı ihtiyaçlara ürün üretirken hastalar için aslında bu şekilde özel bir ürünü üretmiş olduk. Bu ürün hem kullanıcı açısından hem de hastaya yardımcı olan bakıcısı açısından fonksiyonel birçok rahatlık sunuyor. İçinde kullanılan 'Air Core' sünger dediğimiz malzeme hem hava geçirgen hem de basınç dağıtıcı özelliği sayesinde bu yaraların oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor. Ürün uzun süre yatan hastanın vücut ile yatak arasındaki geçirgenliğini arttırdığı ve basıncı da azalttığı için bu yaraların aslında gecikmesini de sağlıyor." şeklinde konuştu.

Gündoğdu, Darülaceze ile Clinic Comfort yatağı bir araya getirmelerindeki amacın burada yatan hastaların hayatını kolaylaştırmak olduğunu dile getirerek, "Yataş olarak onların hayatlarına da dokunmak için bir iş birliği yaptık ve bu iş birliğimiz de devam edecek. Ürünümüzü internet sitemizden satışa çıkardık. Özel bir ürün münferit tüketiciler de ihtiyaçları doğrultusunda online sitemizden satın alabilirler. Ürün sadece online satılacak." ifadelerini kullandı.

"Yataş'ın bu tanıtımı Darülaceze yerleşkesinde yapmış olmasını da anlamlı buluyorum"

Darülaceze Başkanı Cebeci de uluslararası bir projenin her yönüyle uluslararası hizmete hazır olması gerektiğini belirterek, "Bası yaralarının oluşmayacağı yatakların olması, bunun da yerli ve milli olması bizim için çok önemli. Bu noktada da gayret gösteren Yataş, Darülaceze ile bir iş birliği halinde Darülaceze'yi bir paydaş kabul ederek tanıtımını burada yaptı. Bu bizi memnun etti. Güzel neticeler elde edeceğimize inanıyorum. Yataş'ın bu tanıtımı Darülaceze yerleşkesinde yapmış olmasını da anlamlı buluyorum." diye konuştu.

Yataş Uyku Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram da Clinic Comfort yatağın cildin yüzeyinin hava almasını sağladığını, o basıncı eşit dağıtarak cildin o travmaya maruziyetini azalttığını ve bunun bası yaralarını önlediğini söyledi.

Clinic Comfort yatağı yapmadaki temel amacın buna ihtiyacı olan hastaların ulaşımı olduğunu aktaran Bayram, "Buradaki düşünce ticari amaçtan ziyade buydu. Darülaceze'de yatağa bağlı birçok yaşı ileri hastalarımız var. Onlara çok fayda sağlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü burada da hem sağlık personelini hem de temizlik personelleri açısından Onların bakımı zaman zaman çok zor olabiliyor. Hasta için zaten zor bir süreç. Bu yatak sayesinde bu sürecin daha sağlıklı ilerleyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Clinic Comfort Yatak bası yaralarının alan genişliğini yüzde 6 azaltıyor

Toplantıda verilen bilgiye göre, Yataş AR-GE laboratuvarında yatan hastalar için özel olarak tasarlanan Clinic Comfort, uzun süre yatma ve hareketsizlikten kaynaklanan bası yaralarının artışını önlemeye yardımcı oluyor.

Bası yaralarının alan genişliğini yüzde 6 azalttığı klinik testlerle kanıtlanan Yataş'ın patentli hasta yatağı Clinic Comfort, vücut ağırlığını da eşit şekilde dağıtarak hastaların konforunu düşünüyor.

Yüksek hava geçirgenliği sayesinde ise hastayla yatak arasında nemli bir ortam oluşmasını önleyen yatağın fermuarlı kumaş kılıfı da çıkarılıp makinede yıkanabilme özelliğine sahip.

Yatağın vücut derisinde oluşan ısı birikimini engelleyen ve basıncın yayılmasını sağlayan özel lifli iç malzemesi ise kolayca yıkanabiliyor.