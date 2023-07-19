Yatalak Hastalar İçin Özel Yatak Geliştiren Firma Patent Aldı

Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, yatalak hastaların tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için geliştirdiği özel yatak için patent aldı. Yatağa bağımlı hasta olan kayınpederinin hayattayken yaşadığını sıkıntılar nedeniyle hastaların tuvalet ihtiyacını karşılayabileceği yatak tasarlayan Savaş Arslan, geliştirdiği özel ürün için patent aldı.

Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, yatalak hastaların tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için geliştirdiği özel yatak için patent aldı.

Yatağa bağımlı hasta olan kayınpederinin hayattayken yaşadığını sıkıntılar nedeniyle hastaların tuvalet ihtiyacını karşılayabileceği yatak tasarlayan Savaş Arslan, geliştirdiği özel ürün için patent aldı.

Arslan, gazetecilere, yatağa bağımlı hastaların tuvalet ihtiyacını gidermede ciddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

Bu sorunun hastalarda psikolojik travmaya neden olduğunu belirten Arslan, hastanın bakımını üstlenen kişinin de zorlandığını anlattı.

Arslan, bu zorlukları kendisinin de yaşadığını, bunun çözümü için hastanın yardıma ihtiyaç duymadan tuvalet ihtiyacını giderebildiği, sistemin otomatik olarak yıkama, kurulama ve dezenfekte işlemini yaptığı yatak geliştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun dışında yatağın yemek masası özelliği var. Hasta oturma pozisyonuna getirilip yemeğini de çok rahat yiyebiliyor ve günün belli bir kısmını oturma pozisyonunda geçirebiliyor. Hasta tuvaletini yapmaya başladığında, sistem otomatik olarak hastaya giydirilen parçadaki hava yastıklarını şişiriyor. Bu sayede tuvalet esnasında sızıntı ya da kokunun dışarı çıkması engelleniyor. Hasta tuvalet işlemini bitirdikten sonra sensörler yıkama sistemini devreye sokuyor. Yıkama çubuğu ileriye çıkıp hastaya önce dezenfektan püskürtüyor, daha sonra çubuk ileri geri hareketlerle bütün bölgeyi tamamen tarıyor. Yıkama bittikten sonra da kurutma işlemi başlıyor."

Çalışmalarında KOSGEB'in Ar-Ge ve Ür-Ge desteğinden yararlandıklarına işaret eden Arslan, prototipini ürettikleri yatağın patentini de aldıklarını ifade etti.