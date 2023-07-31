Ankara Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi tarafından yapılan araştırmada, yaşlılara yapılan bilgilendirme sayesinde sıcak hava kaynaklı hastalıkların hastaneye başvuru oranı yüzde 50 azaldı.

Yaşlılarda sıcak hava kaynaklı hastalıklar, bilgilendirme ile yarı yarıya azaldı

ANKARA Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları Merkezince yapılan araştırmada, yaz ayları öncesi sıcak kaynaklı hastalıklarla ilgili bilgilendirilen 65 yaş üstü grubun, bilgilendirilmeyen gruba göre yüzde 50 daha az hastaneye başvurduğu tespit edildi.

Ankara Üniversitesi Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Volkan Atmış ve ekibi, yaz ayları öncesi yaşlılara yapılacak bilgilendirmenin etkileri ve bu süreçte yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin 600 kişilik grup üzerinde araştırma yaptı. İlk grupta yer alan 65 yaş üstü 300 kişi, geçen yıl mart ayında; yaz aylarında dışarı çıkış saatleri, ilaç kullanımı ve sıvı alımlarının takibi konusunda bilgilendirildi. Ardından bilgilendirilen bu grup, daha önce bilgilendirilmemiş 300 kişilik grup ile karşılaştırıldı. Karşılaştırmada, haziran ve eylül ayları arasında sıcak hava kaynaklı rahatsızlıklarla hastaneye yapılan başvuru sayılarına bakıldı. Araştırma sonucunda, bilgilendirilen grubun, diğer gruba göre yüzde 50 daha az hastaneye başvurduğu görüldü.

Doç. Dr. Atmış ayrıca, sıcak kaynaklı ölümlerin yıldan yıla artmaya başladığını vurgulayarak, "Son 20 yıl içerisindeki verilere baktığımızda sıcaklık kaynaklı ölümler yüzde 50 arttı. Sadece ölüm değil; komplikasyon riski, hastalara hasar veren oranlar da yüzde 30'un üzerinde artmış durumda. Yıldan yıla da bunun artmasını bekliyoruz. Mayıs ayından itibaren ısılar düşene kadar insanların daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.