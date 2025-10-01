Yaşlılar Günü'nde Egzersiz ve Bilim Temalı Etkinlik

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Bilim İletişimi Ofisi, 'Yaşlılar Günü'nde huzurevini ziyaret ederek yaşlılara egzersizin yaşam kalitesine katkılarını anlattı. Etkinlikte, bilim insanlarının rehberliğinde nefes egzersizleri, denge çalışmaları ve güçlendirme uygulamaları yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle Bandırma Özel Altunizade Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde düzenlediği etkinlikle akademisyenleri huzurevi sakinleriyle buluşturdu. Yaşlı bireylerde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen programda akademisyenler, bilimsel bilgiyi toplumla paylaşıp uygulamalı etkinlikler düzenledi. Katılımcılar, bilim insanlarının rehberliğinde nefes egzersizleri, denge çalışmaları ve güçlendirme uygulamalarını deneyimledi. Etkinliğe ilgi gösteren huzurevi sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirip, üniversiteye ve akademisyenlere müteşekkir olduklarını ifade etti. Daha önce bilmedikleri egzersizleri öğrenme imkanı bulduklarını belirten katılımcılar, bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

'BİLİMSEL BİLGİYİ TOPLUMA AKTARIYORUZ'

Yaşlı bireylerde egzersizin önemine dair bilgilendirmelerde bulunan BANÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri yaşlılara uygulamalı çalışmalar yaptırdı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, bilimsel bilginin sadece sınıf ve laboratuvarlarda kalmaması, toplumla buluşarak daha geniş bir etki alanı oluşturması gerektiğine işaret etti. Yaşlılarda egzersizlerin doğru uygulanmasının önemine işaret eden Mutlu, "Bilim İletişimi Ofisi öncülüğünde yürütülen bu etkinliklerle bilimsel bilgiyi topluma aktarıyoruz. Yaşlı bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak için egzersizin sadece bir gün değil her gün hayatın bir parçası olması gerektiğini vurguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

