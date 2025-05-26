Yaşlı Destek Programı (YADES 2025) Başvuruları Başladı

Yaşlı Destek Programı (YADES 2025) Başvuruları Başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği YADES 2025 programında başvuruların başladığını duyurdu. 2016'dan bu yana toplam 64 milyon lira finansman desteği sağlanarak, 100 binden fazla yaşlıya ulaşıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2025) başvuruların başladığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Göktaş, "Bu kapsamda bakanlığımızca aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürüyoruz. Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz" dedi.

'9 YILDA 64 MİLYON 333 BİN LİRA FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANDI'

Bakan Göktaş, 2016'dan bu yana yürütülen YADES ile 65 yaş üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasının sağlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda 9 yılda toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlayarak, 54 farklı belediyede yürütülen 91 projeyle 101 bin 690 hanede 153 bin 898 yaşlıya ulaştık. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2025 başvuruları ise başladı."

PROJE TEKLİFLERİ 27 HAZİRAN'A KADAR TESLİM EDİLECEK

Belediyelerin, Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan 'YADES Proje Başvuru Formu'nu doldurarak proje taslaklarıyla birlikte İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabildiğini kaydeden Göktaş, onaylanan projelerin, belediyeler tarafından uygulanacağını ve denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini ifade etti. Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 27 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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