Yaşlı Destek Birimi, Hakkari Devlet Hastanesinde doğum günü sürprizi yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatlarıyla yaşlı çınarların ihtiyaçlarını karşılayan Yaşlı Destek Birimi (YADES), Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören yaşlı bir anneyi ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatlarıyla yaşlı çınarların ihtiyaçlarını karşılayan Yaşlı Destek Birimi (YADES), Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören yaşlı bir anneyi ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

YADES ekibi, Hakkari Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde tedavi gören ve doğum günü olan bir anneye doğum günü sürprizi yaparak, hasta odasında kendisini sevindirdi. Yanında torunları ve ailesi olan hasta, YADES ekibini karşısında görünce mutluluğu gözlerinden okundu. Oldukça duygulanan anne, kendilerini unutmayan YADES ekibine teşekkür etti.

YADES ekibi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda kentin bütün mahallelerinde ikamet eden yaşlılara ulaşarak taleplerini dinleyip yerine getirdiklerini belirterek, "2021 yılında çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 300 yaşlıya ulaşarak gönül köprüsü kurduk. Bu kapsamda rutin yaşlı ziyaretlerimiz devam ediyor. Yeni yaşlı tespitleri yapılarak bu yaşlıların da taleplerini alıyoruz. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören Adile teyzemizin doğum günü olduğunu öğrendik. Kendisine sürpriz yaptık. Moral ve motivasyonu artan teyzemiz bize teşekkür etti. Bu sürprizden çok memnun kaldığını dile getirdi. Teyzemizin ailesi de bizi arayarak, yaptığımız çalışmanın çok kıymetli olduğunu ve duyarlılığımız için teşekkür dileklerini bize ilettiler. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve emeği geçenlere teşekkür ettiler" dedi. - HAKKARİ