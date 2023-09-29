Aydın'ın Efeler ilçesinde aniden rahatsızlanınca polislerden yardım isteyen yaşlı adam, polis otosuyla hastaneye yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, emniyet güçleri hastaneden taburcu olan şahsı evinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Olay, Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyüş yapan 79 yaşındaki Bahri Sağlam bir anda rahatsızlandı. Ayakta durmakta ve nefes almakta zorlanan yaşlı adam meydanda nöbet tutan resmi polis ekibinden yardım istedi. Ekipler bir an bile zaman kaybetmeden Sağlam'ı polis otosuna alarak Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Sağlam, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Polis ekipleri evinde ziyaret etti

Bahri Sağlam'ı hastaneye yetiştiren polis ekibi, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Bahri Sağlam ile eşi Tuğcan Sağlam'ı evlerinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahri Sağlam ailesi ile uzun süre sohbet eden polis memurları, Türk polisi olarak her zaman vatandaşlara yardıma hazır olduklarını belirtti. Polis ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür eden Bahri Sağlam, "Kent meydanında olduğum sırada rahatsızlandım. Polislere hasta olduğumu söyleyerek ambulans çağırmalarını istedim. Sağ olsunlar onlar da polis arabası ile beni hastaneye götürdüler. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Sağlam'ı hastaneye götüren polis memuru Behlül Oğuz, "Amcamız geldiğinde halinden bizden yardım istediğini anladık. Kalp krizi geçirdiği varsayımı ile ambulans çağırmadan kendimiz daha hızlı ulaştırabileceğimizi düşündük. Amcamızı ekip aracımıza alıp hemen hastaneye yetiştirdik. Kendisine de hastanede ilk müdahalesi yapıldı. Sağ olsun kendisi bize güvendi ve bugün sağlıklı bir şekilde aramızda. Biz de Türk polisi olarak elimizden geleni kendisi için yaptık, şu anda iyi olduğu için çok mutluyuz" diye konuştu. - AYDIN