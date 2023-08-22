Yaşlı Adam Hastane Bahçesinde Mahsur Kaldı

Çalıştığı iş yerinde rahatsızlanarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, tedavisinin ardından gidecek yeri olmadığı için hastane bahçesinde kaldı. Hastane bahçesinde tekerlekli sandalyede bekleyen adam, Trakya Bakım Merkezi görevlileri tarafından alınarak bakım ve tedavisi için merkeze götürüldü.

Çalıştığı iş yerinde rahatsızlanarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, tedavisinin ardından gidecek yeri olmadığı için hastane bahçesinde kaldı. Hastane bahçesinde tekerlekli sandalyede bekleyen adam, Trakya Bakım Merkezi görevlileri tarafından alınarak bakım ve tedavisi için merkeze götürüldü.

Yaklaşık 1 hafta önce çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan ve Kapaklı Devlet Hastanesi'nde 5 gün tedavi gören emekli İlhan Sencer (60), iddiaya göre hastanedeki tedavisinin ardından gidecek yeri olmadığı için hastane bahçesinde kalmaya başladı. Sencer, "Ben emekliyim. Kapaklı'da yaşıyorum. Gündelik işlerden para kazanıyorum. Günübirlik çalıştığım işletmelerde kalıyorum. Zaman zaman kendimi kötü hissediyorum, daha önce de 4 kez felç geçirdim, tedavimin ardından işe geri döndüm. Şimdi gidecek yerim yok. Kızım İstanbul'da yaşıyor. Kızımla görüşmüyoruz, burada tek başıma yaşıyorum" dedi.

Trakya Bakım Merkezi'ne götürüldü

İlhan Sencer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Trakya Bakım Merkezi'nin görevlileri tarafından alınarak bakım ve tedavisi için merkeze götürüldü. - TEKİRDAĞ