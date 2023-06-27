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Yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Karabük'ün Yenice ilçesinde misafirlik için gittiği evin balkonundan düştüğü ileri sürülen yaşlı adam hayatını kaybetti. Yeni köyündeki akrabasını ziyarete giden Turgut Kelez'i (65) yerde hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Cenaze, incelemelerin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek Kelez'in balkondan düştüğü öne sürüldü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde misafirlik için gittiği evin balkonundan düştüğü ileri sürülen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeni köyündeki akrabasını ziyarete giden Turgut Kelez'i (65) yerde hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Kelez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek Kelez'in balkondan düştüğü öne sürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Sağlık

Yenice Devlet Hastanesi Jandarma Karabük Sağlık Haberler

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