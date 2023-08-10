Yardım Kampanyasıyla Gen Tedavisi İçin Para Toplanıyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Yunus Emre-Eda Torun çiftinin 1 yaşındaki kızları Eslem Asya'nın gen tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin Dolar paranın yüzde 53'ü toplandı. Valilik onaylı kampanya son 2 aya girerken aile, yardımları bekliyor.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde büyük depremlerde yardım kumbaralarının bazıları enkaz altında kalan Yunus Emre-Eda Torun çiftinin 1 yaşındaki kızları Eslem Asya'nın gen tedavisi için gerekli olan 1 milyon 819 bin Dolar paranın, yüzde 53'ü toplanabildi. Valilik onaylı kampanyada son 2 aya girilirken baba Yunus Emre Torun, "Gerekli olan paranın yarıdan fazlasını topladık. Bebeğimizi kaybetmek istemiyoruz, lütfen yardımlarınızı esirgemeyin? dedi.

Düziçi ilçesi Çerçioğlu Köyü'nde yaşayan Yunus Emre-Eda Torun çiftinin, geçtiğimiz yıl 22 Temmuz'da dünyaya gelen 12,5 aylık kızı Eslem Asya'ya doğumundan 18 gün sonra yapılan topuk kanı testi ile Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı konuldu. Bunun üzerine bebeğe spinraza ilacı verildi. Aile, kesin tedavi için 'zolgensma' ilacı ile yurt dışında uygulanacak gen tedavisine Asya'yı götürmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Baba Torun, süreç içerisinde 6 Şubat'ta yaşanan depremlerle birlikte, kirada oturdukları evin hasar gördüğünü, ev sahibinin de Hatay'da yaşamını kaybettiğini bu nedenle evden çıkarak, köye yerleştiklerini ve konteynerde yaşamaya başladıklarını kaydetti.

2 AY SONRA SONA ERECEK

Valilik onaylı yardım kampanyası süresinin 2 ay sonra sona ereceğini ve gerekli olan paranın yüzde 53'ünün toplandığını ifade eden Torun, "Dubai'deki bir hastaneden Asya'nın tedavisi için teklif aldık. Hemen ardından Osmaniye Valiliği onaylı resmi bir izinle yardım kampanyası başlattık ve devam etmektedir. Kampanyamız 17 Ekim 2022'de başladı ve bitmesine 2 ay gibi bir süre kaldı. Bu süreçte toplamamız gereken miktarın yüzde 53'ünü topladık. 50 milyon liraya ihtiyacımız vardı ve şu anda 26 milyon lirasını topladık. 24 milyon liraya ihtiyaç var" dedi.

'BAZI KUMBARALAR ENKAZ ALTINDA KALDI'

Deprem sürecinde yardım kumbaralarının bazılarının enkaz altında kaldığını ifade eden baba Torun, " Asya'nın zamanı kalmadı, yaşına girmeden bu ilacı alması gerekiyordu ama maalesef Asya bir yaşını geçti. İstenilen paranın yarısını toplayabildik. Asya için destek istiyorum. Hiç zamanımız kalmadı. Basit bir şekilde düşünürsek 1 milyon insanın 24 lira bağışlarıyla bu para toplanmış olacak" diye konuştu.

Anne Eda Torun da hayırseverlerden yardım beklediklerini kaydetti. (DHA)