Yaralı Kişi Ormanlık Bölgeden Kurtarıldı
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Sağlık Haberleri
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık bölgede yaralanan bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık bölgede çıktığı gezinti sırasında yaralanan kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Esenköy beldesinde ormanlık arazide yürüyüşe çıkan A.İ.İ, düşme sonucu yaralanarak bölgede mahsur kaldı.
A.İ.İ'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesinin ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sedye ile bölgeden çıkarılan yaralı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sağlık