Yapay Zeka ve Teknoloji İle İnsan Ömrü Uzuyor

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda bir uzuv rehabilitasyon robotu hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua) Finlandiya, Fransa ve İngiltere'deki üniversitelerde çalışan meslektaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri ve Futures adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma bulguları hakkında bilgi veren Kulkov'a göre, teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde yaşlıların da kırklı yaşlardaki insanlar kadar sağlıklı olmaları bekleniyor. "Giderek artan sayıda insan, sağlık durumlarını takip etmek için giyilebilir cihazlar kullanacak. Bu cihazlar doktorlarla ve hastanelerle bağlantılı olacak" diyen Kulkov, söz konusu cihazlardan bazılarının da insan vücuduna implante edileceğini belirtti. Kulkov, bu tür cihazlar sayesinde doktorların yaşam tarzı değişikliklerini erken bir aşamada önerebileceklerini ve bunun sonucunda daha sağlıklı ve uzun yaşam süreleri elde edilebileceğini söyledi. Bilim insanlarına göre diğer alanlardaki gelişmeler de daha uzun bir yaşama katkıda bulunacak. Kovid-19 pandemi sürecinde virüslerin nasıl daha verimli şekilde izleneceği konusunda bilginin geliştiğini belirten Kulkov, yapay zekanın ise halihazırda hastalıkları daha hızlı teşhis etmek ve yeni tedaviler geliştirmek için kullanıldığını ifade etti. Kulkov, kişiye özel hazırlanan ilaçlarla kişiselleştirilmiş tıbbın da sağlığın iyileştirilmesine katkıda bulunmasının beklendiğine işaret etti. Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenen 7. Dünya Yapay Zeka Kongresi'nde akıllı teknoloji sergisini ziyaret eden insanlar, 18 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua) Tüm bunlara rağmen yeni zorlukların da çıkacağına işaret eden Kulkov, "İklim değişikliği, sağlık sistemlerimiz ve yaşamlarımız üzerinde sadece gelecekte değil, şimdiden en büyük etkiye sahip" dedi. ¦