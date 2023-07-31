Yapay Zeka ve Teknoloji İle İnsan Ömrü Uzuyor

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda sergilenen Tesla'ya ait robot, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

STOCKHOLM, 31 Temmuz (Xinhua) -- İsveç devlet televizyonu SVT'nin Pazar günkü haberine göre, yapay zeka gibi teknolojiler ve Kovid-19 pandemisinden elde edilen bilgiler sayesinde insan ömrünün yakın gelecekte 120 yıla kadar uzaması bekleniyor.

Malardalen Üniversitesi araştırma görevlisi Ignat Kulkov, SVT'ye yaptığı açıklamada, "Yaşam süresinin 50 yıl içinde en azından gelişmiş ülkelerde 100 ila 120 yıl arasında olacağını öngörüyoruz" dedi.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda bir uzuv rehabilitasyon robotu hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)

Finlandiya, Fransa ve İngiltere'deki üniversitelerde çalışan meslektaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri ve Futures adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma bulguları hakkında bilgi veren Kulkov'a göre, teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde yaşlıların da kırklı yaşlardaki insanlar kadar sağlıklı olmaları bekleniyor.

"Giderek artan sayıda insan, sağlık durumlarını takip etmek için giyilebilir cihazlar kullanacak. Bu cihazlar doktorlarla ve hastanelerle bağlantılı olacak" diyen Kulkov, söz konusu cihazlardan bazılarının da insan vücuduna implante edileceğini belirtti.

Kulkov, bu tür cihazlar sayesinde doktorların yaşam tarzı değişikliklerini erken bir aşamada önerebileceklerini ve bunun sonucunda daha sağlıklı ve uzun yaşam süreleri elde edilebileceğini söyledi.

Bilim insanlarına göre diğer alanlardaki gelişmeler de daha uzun bir yaşama katkıda bulunacak.

Kovid-19 pandemi sürecinde virüslerin nasıl daha verimli şekilde izleneceği konusunda bilginin geliştiğini belirten Kulkov, yapay zekanın ise halihazırda hastalıkları daha hızlı teşhis etmek ve yeni tedaviler geliştirmek için kullanıldığını ifade etti.

Kulkov, kişiye özel hazırlanan ilaçlarla kişiselleştirilmiş tıbbın da sağlığın iyileştirilmesine katkıda bulunmasının beklendiğine işaret etti.